Песков: Путин планирует встретиться с руководством ГД и лидерами фракций в ближайшие дни

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы одобрили законопроект о статусе ветеранов боевых действий для участвовавших в спецоперации Вооруженных сил России по демилитаризации и денацификации Украины гражданских лиц страны.

«Да. В ближайшие дни планируется встреча президента с руководством Думы и лидерами фракций», — отметил официальный представитель Кремля.

В среду в Госдуме планируется последнее пленарное заседание , в ходе которого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий хочет обсудить с Путиным тему важности и сохранения русского языка, цитирует Пескова издание РИА Новости .

Президент России Владимир Путин намерен в ближайшие дни провести встречу с руководством Госдумы и лидерами фракций. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.