Песков: прямая линия с Путиным состоится после Петербургского экономического форума

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится после проведения Петербургского экономического форума, который завершится 18 июня. Однако точные сроки пока что неизвестны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков РИА Новости.
Прямая линия с Путиным проводится ежегодно. В ходе нее россияне могут задать вопросы, сообщить о жалобах и просьбах. По ходу проведения мероприятия президент дает поручения ответственным лицам.
«Она (прямая линия) — в любом случае после (ПМЭФ). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить. Но мы исходим из того, что в обозримой перспективе она состоится», — сообщил Песков.
В прошлом году прямая линия прошла 30 июня. Она продолжалась на протяжении 3 часов 42 минут.