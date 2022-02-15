Песков призвал украинцев завести будильники после заявлений о нападении

Песков призвал украинцев завести будильники после заявлений о нападении Новости
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Украинцам нужно завести будильники после заявлений британских изданий якобы о «нападении» Москвы на Киев. Соответствующим заявлением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Британские издания ранее озвучили якобы точное время «нападения на Украину». По словам журналистов, «вторжение» произойдет 16 февраля в три часа ночи по местному времени. Газета Mirror заявила об этом, ссылаясь на собеседников в американской разведке, которые якобы рассказали об этом работникам СМИ в Киеве, передает РИА Новости.

Песков уточнил, что украинцам следует завести будильники на это время и самим во всем убедиться. Пресс-секретарь президента России соответствующим образом прокомментировал вопрос, стоит ли жителям Украины переживать или они могут спать сегодня спокойно. При этом Москва уже много раз заявляла, что не собирается никуда «вторгаться», а также не планирует ни на кого «нападать».

 
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