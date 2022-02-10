Песков призвал ориентироваться на МОК в ситуации вокруг допинг-теста Камилы Валиевой

Песков призвал ориентироваться на МОК в ситуации вокруг допинг-теста Камилы Валиевой Новости
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал фигуристку Камилу Валиеву.

В своем послании Песков призвал не обращать внимания на громкие речи и всю информацию о возможном положительном допинг-тесте Валиевой узнавать от Международного олимпийского комитета.

«Начали вопить направо и налево, мы не будем присоединяться к стройному ряду кричальщиков, ориентируемся на МОК, желаем ей и всем спортсменам золотых наград», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация о положительном допинг-тесте 15-летней Камилы Валиевой после победы российской сборной в командном турнире на Олимпиаде в Пекине. Ее тренер Этери Тутберидзе назвала все слухами и отказалась комментировать ситуацию.

 
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