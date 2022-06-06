Песков: поставки западного оружия на Украину доставят больше страданий Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал поставки современного западного оружия на Украину, заявив, что они принесут Киеву только еще больше страданий, но не повлияют на ход спецоперации России по защите Донбасса.
Песков добавил, что сама Украина является инструментом стран-поставщиков вооружения, а западное оружие только усугубит сложившуюся в стране ситуацию.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.