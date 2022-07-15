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Песков посоветовал Молдавии искать взаимоуважительных отношений с Россией

Песков посоветовал Молдавии искать взаимоуважительных отношений с Россией
politexpert.net

Молдавии следует искать добрых и взаимоуважительных отношений с Россией. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал недавнее высказывание президента республики Майи Санду. Она призвала усилить армию из-за якобы угрозы со стороны Москвы.

«Это совершенно абсурдно. Было бы в интересах Молдавии искать с нами добрых, взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений», – отметил Песков.

Ранее Дмитрий Песков высказался о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик со стороны Северной Кореи. По его словам, Москва положительно оценивает шаг Пхеньяна.

Молдавия Песков Россия
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