Песков: поручение Путина по сохранению кредитных ставок в договорах касалось ипотеки

Песков: поручение Путина по сохранению кредитных ставок в договорах касалось ипотеки Новости
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Поручение президента РФ Владимира Путина по сохранению кредитных ставок в договорах, заключенных до повышения ключевой ставки ЦБ, касалось ипотечных займов. На это указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Центральный банк РФ ранее повысил ключевую ставку до 20%. Соответствующее решение было принято с целью защитить сбережения россиян от обесценивания, указал финансовый регулятор.

После этого российский лидер Владимир Путин на экономическом совещании с первыми лицами государства потребовал сохранить кредитные ставки по уже заключенным россиянами договорам с финансовыми организациями.

 
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