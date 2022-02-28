Песков: поручение Путина по сохранению кредитных ставок в договорах касалось ипотеки

Поручение президента РФ Владимира Путина по сохранению кредитных ставок в договорах, заключенных до повышения ключевой ставки ЦБ, касалось ипотечных займов. На это указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Центральный банк РФ ранее повысил ключевую ставку до 20%. Соответствующее решение было принято с целью защитить сбережения россиян от обесценивания, указал финансовый регулятор.

После этого российский лидер Владимир Путин на экономическом совещании с первыми лицами государства потребовал сохранить кредитные ставки по уже заключенным россиянами договорам с финансовыми организациями.

загрузка...