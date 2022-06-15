Песков: попытки США «задушить» Россию санкциями терпят крах

Санкционное давление США и их союзников на Россию не увенчались успехом. Это признают даже международные эксперты, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.
Западные страны во главе с Соединенными Штатами начали беспрецедентную санкционную кампанию против России в ответ на проведение специальной военной операции на Украине. В Кремле назвали действия Запада экономической войной, аналогов которой в истории еще не было.
«Здесь даже можно… прислушаться к международным экспертам и к экспертам в этих странах, в том числе и в Америке, которые сейчас уже говорят, что что-то с этими попытками удушения не все получается», — сказал Песков.
Кроме того, пресс-секретарь Кремля отметил, что подводить итоги саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена — дело неблагодарное, так как сегодня отношения двух стран находятся на нулевой точке, пишет RT.