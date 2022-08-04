Песков пообещал скорое «прояснение» судьбы Рогозина

Рогозин занимал пост гендиректора «Роскосмоса» с мая 2018 года. В июне 2022 его уволили. Указ подписал президент России Владимир Путин.

«Нет. Она прояснится уже в обозримом будущем. Когда она прояснится, мы сообщим», — сообщили прессе.

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в скором времени получит новую должность. Об этом журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.