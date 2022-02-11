Песков подтвердил будущие переговоры Путина с Байденом и Макроном

Песков подтвердил будущие переговоры Путина с Байденом и Макроном Новости
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Президент России Владимир Путин собирается провести телефонную беседу с американским коллегой Джо Байденом. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что переговоры Путина с Байденом состоятся по запросу американской стороны. По словам пресс-секретаря Кремля, беседа президентов России и США состоится вечером в субботу, 12 февраля. На этот же день у Путина также запланирован разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Недавно прошли личные переговоры Путина и Макрона. Президент России во время этой беседы в Москве, по словам политолога Якова Кедми, пытался донести до США и НАТО мысль, что РФ перейдет к реальным действиям, если Запад не рассмотрит требования по гарантиям безопасности.

 
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