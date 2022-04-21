Песков поблагодарил артистов, которые поддерживают российских военных

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Артисты, поддерживающие российских военных, находящихся на передовой и в госпиталях, достойны восхищения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Кремль признателен артистам, которые активно поддерживают ВС России. Официальный представитель Кремля отметил, что их патриотизм исходит исключительно «по зову сердца».
«Все эти люди достойны восхищения, они все делают абсолютно правильно», – высказался Песков в разговоре с журналистами.
В настоящее время ВС РФ проводят специальную операцию на Украине. О ее старте 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. Ее цель — демилитаризация и денацификация страны.
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