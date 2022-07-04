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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о призыве хоккеиста Федотова

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о призыве хоккеиста Федотова
Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Эмоциональные комментарии относительно хоккеиста Ивана Федотова, которого призвали в армию, неуместны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал обратиться за деталями по этому вопросу в Минобороны РФ.  

Официальный представитель Кремля напомнил, что в России действует воинская обязанности. Существуют определенные поводы для отсрочек, режимы провождения службы, в том числе для спортсменов, отметил Песков.

«Здесь не может быть человеческих комментариев, здесь есть закон, по закону у нас есть воинская обязанность», — заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя призыв Федотова в армию.

Он переадресовал вопрос о ситуации с хоккеистом сборной России в Минобороны, чтобы получить детали истории. 

В выходные Федотов был задержан в Петербурге в связи с уклонением от призыва на военную службу.

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