Песков переадресовал в Минобороны вопрос о призыве хоккеиста Федотова

Эмоциональные комментарии относительно хоккеиста Ивана Федотова, которого призвали в армию, неуместны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал обратиться за деталями по этому вопросу в Минобороны РФ.
Официальный представитель Кремля напомнил, что в России действует воинская обязанности. Существуют определенные поводы для отсрочек, режимы провождения службы, в том числе для спортсменов, отметил Песков.
«Здесь не может быть человеческих комментариев, здесь есть закон, по закону у нас есть воинская обязанность», — заявил пресс-секретарь президента РФ, комментируя призыв Федотова в армию.
Он переадресовал вопрос о ситуации с хоккеистом сборной России в Минобороны, чтобы получить детали истории.
В выходные Федотов был задержан в Петербурге в связи с уклонением от призыва на военную службу.