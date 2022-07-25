Песков ответил Шольцу на слова о ненадежности поставок газа из России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова канцлера Германии Олафа Шольца о России как о ненадежном поставщике энергоносителей не соответствуют действительности.
Ранее Шольц во время одной из пресс-конференций в Берлине сказал, что считает Россию ненадежным поставщиком газа, и ФРГ не следует полагаться на поставки этого энергоносителя из РФ. Песков в ответ на это заявил, что слова канцлера «расходятся с реальностью».
«Эти заявления абсолютно контрастируют с реальностью и с историей поставок. Даже в самые сложные моменты российская сторона продолжала выполнять взятые на себя обязательства. А то, что сейчас произошло снижение объемов поставок, это связано с теми незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в частности ФРГ», — заявил Песков.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.