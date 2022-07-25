Песков ответил Шольцу на слова о ненадежности поставок газа из России

Ранее Шольц во время одной из пресс-конференций в Берлине сказал, что считает Россию ненадежным поставщиком газа, и ФРГ не следует полагаться на поставки этого энергоносителя из РФ. Песков в ответ на это заявил, что слова канцлера «расходятся с реальностью».