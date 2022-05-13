Песков ответил на вопрос о присоединении Херсонской области к России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы военно-гражданской администрации Херсонской области обратиться к властям РФ с просьбой о вхождении в состав России.
«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области – это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. Конечно, этот вопрос должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку», — цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области планируют восстановить пассажирское ж/д сообщение с Крымом. Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов подчеркнул, что еду этими двумя регионами не должно быть «никаких границ».