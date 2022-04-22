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    Песков ответил на решение Британии выдать лицензию «Газпромбанку»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Песков ответил на решение Британии выдать лицензию «Газпромбанку»

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    kremlin.ru / Администрация президента России

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение британских властей выдать лицензию «Газпромбанку» на деятельность в рамках поставок топлива в ЕС.

    Это не дает европейцам отсрочку по переходу на оплату газа в рублях, подчеркнул представитель Кремля.

    Выданная банку генеральная лицензия распространяется на саму кредитную организацию и ее дочерние компании. Она предоставлена, чтобы «обеспечить доступность газа в Европейском союзе» и будет действовать до 31 мая 2022 года.

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