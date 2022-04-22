Песков ответил на претензии Японии: все четыре острова на Курилах — неотъемлемая часть России

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Курильские острова являются неотъемлемой частью России,
несмотря на претензии японской стороны. С таким заявлением выступил
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, Япония впервые с 2003 года назвала южные Курилы «незаконно
оккупированными». Дмитрий Песков, отвечая на это, подчеркнул, что российский
суверенитет распространяется на эти территории, поскольку они являются неотъемлемой
частью России.
Примечательно, что
характер заявлений Японии касательно этих четырех островов меняется в зависимости
от «градуса» двусторонних отношений между Россией и Японией. Кроме того, между
странами до сих пор не подписан мирный договор.
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