Песков отверг заявление советника Байдена об отсутствии интереса РФ в переговорах с Украиной

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что переговоры Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом пока не планируются.

«Нет. Не согласен. Потому что они не верны в корне», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Американский чиновник накануне сообщил, что российскому лидеру Владимиру Путину «неинтересна дипломатия», он проследует лишь одну цель — «стереть Украину с лица земли».

Слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана об отсутствии интереса Москвы в российско-украинских переговорах «не верны в корне». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.