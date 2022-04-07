Песков отверг вероятность присутствия Путина на суде по военным преступлениям

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары при

выполнении спецоперации наносятся исключительно по военным объектам Украины. Однако

фейки от Украины и Европы появляются с завидной частотой. Многие из них уже

были разоблачены. Минобороны РФ сообщило,

что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены,

инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на

информационный шум.