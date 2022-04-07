Песков отверг вероятность присутствия Путина на суде по военным преступлениям

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Президент РФ Владимир Путин не попадет в суд по военным
преступлениям, такая вероятность отсутствует, заявил в интервью телеканалу
Sky News официальный представитель Дмитрий Песков.
В беседе с ведущим пресс-секретарь главы государства ответил
на вопрос о том, беспокоится ли президент, «что окажется в суде по военным
преступлениям». По словам Пескова, этого не будет.
«Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого», – ответил
Песков.
Ранее пресс-секретарь президента заявил, что Россия намерена
ответить на новые санкции Запада, сообщает РИАМО.
Введение антироссийских санкций трудно поддается пониманию, отметил Песков.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары при
выполнении спецоперации наносятся исключительно по военным объектам Украины. Однако
фейки от Украины и Европы появляются с завидной частотой. Многие из них уже
были разоблачены. Минобороны РФ сообщило,
что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены,
инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на
информационный шум.