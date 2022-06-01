Песков: отставка некоторых генералов МВД связана с ротацией

Недавняя отставка некоторых генералов МВД обусловлена заменой кадров. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Недавно президент России Владимир Путин отправил в отставку трех начальников региональных главков и трех руководителей центрального аппарата МВД.
«Ротация», – ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает возможности встречи Владимира Путина с коллегой из Украины Владимиром Зеленским. По его словам, для этого необходим документ, работа над которым прекратилась достаточно давно.