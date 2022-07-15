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Песков оценил идею Токаева о привлечении в Казахстан ушедших из РФ компаний

Песков оценил идею Токаева о привлечении в Казахстан ушедших из РФ компаний
kremlin.ru / Администрация президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева о привлечении бизнеса, ушедшего с российского рынка. Эту тему представитель Кремля обсудил с журналистами.

Песков отметил, что попытки властей республики создать у себя комфортные условия для зарубежных инвесторов совершенно нормальны.

«Это пытаются делать все страны, включая нашу», — сказал пресс-секретарь.

Токаев ранее поручил Правительству Казахстана обеспечить благоприятные условия для релокации покинувших Россию иностранных компаний. По его мнению, это даст возможность нарастить производство товаров средних и верхних переделов в республике.

казахстан Песков токаев
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