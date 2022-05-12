Песков отреагировал на слова Лукашенко о «затянувшейся спецоперации»

Стоит отметить, что представитель Кремля ответил и на вопрос журналистов о приговоре гражданке России Софии Сапеге, которая получила шесть лет лишения свободы в Белоруссии. По словам Пескова, Москва не будет комментировать решение дружественного государства. Защита соотечественников продолжится по дипломатическим каналам.