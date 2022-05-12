Песков отреагировал на слова Лукашенко о «затянувшейся спецоперации»

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Спецоперация России идет по плану, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «затянувшейся спецоперации», передает РИА Новости.
Напомним, ранее Александр Лукашенко признался, что не владеет полной информацией о ходе российской спецоперации. Однако, подчеркнул он, «по ощущениям она затянулась». Белорусский лидер ожидал, что все закончится «намного быстрее».
Стоит отметить, что представитель Кремля ответил и на вопрос журналистов о приговоре гражданке России Софии Сапеге, которая получила шесть лет лишения свободы в Белоруссии. По словам Пескова, Москва не будет комментировать решение дружественного государства. Защита соотечественников продолжится по дипломатическим каналам.