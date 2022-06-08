Песков отреагировал на резкое высказывание Медведева о врагах России

Ранее Дмитрий Медведев назвал «ублюдками и выродками» всех, кто желает смерти России. Политик намерен делать все, чтобы враги исчезли.

«Это настолько резко недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции», – отметил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что высказывания Медведева являются выражением личного отношения к вражеским проявлениям, с которыми сталкивается Москва.

Резкая и эмоциональная реакция заместителя Совбеза России Дмитрия Медведева на вражеские проявления вполне понятна. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.