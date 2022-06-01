Песков: отказ Зеленского от применения американских РСЗО против РФ не вызывает доверия

Москва не доверяет высказыванию президента Украины Владимира Зеленского по поводу отказа от использования реактивных систем залпового огня для ударов по территории России.
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — указал официальный представитель Кремля.
Стоит отметить, что в высказывании Зеленского речь шла об американских РСЗО, которые могут быть поставлены Украине, передает Ura.ru.