Новости0

Песков: отказ Зеленского от применения американских РСЗО против РФ не вызывает доверия

Песков: отказ Зеленского от применения американских РСЗО против РФ не вызывает доверия
kremlin.ru / Администрация президента России

Москва не доверяет высказыванию президента Украины Владимира Зеленского по поводу отказа от использования реактивных систем залпового огня для ударов по территории России.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — указал официальный представитель Кремля.

Стоит отметить, что в высказывании Зеленского речь шла об американских РСЗО, которые могут быть поставлены Украине, передает Ura.ru.

Песков рсзо
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.