Песков: отказ от долгосрочных контрактов обернулся для Европы рекордными ценами на газ

Песков: отказ от долгосрочных контрактов обернулся для Европы рекордными ценами на газ Новости
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Европейцы отказались от долгосрочного и рыночного взаимодействия по вопросу энергопоставок. Однако это обернулось для них рекордными ценами на газ, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейчас европейцы вынуждены покупать газ по 1300 долларов, отметил он. При этом у Европы была возможность тратить на топливо всего 300 долларов, но она от нее отказалась, передает РИА Новости.

«Президент говорил по энергетическому взаимодействию — что все наши взаимодействия в области поставок энергоресурсов должны быть максимально прозрачными, исключительно рыночными и на основе долгосрочных контрактов. Вот то, от чего отошли европейцы» — объяснил Песков.

Еврокомиссия ранее составила экономический прогноз стоимости на энергоносители в Европе. Согласно ему, они останутся основным двигателем динамики потребительских цен на протяжении всего 2022 года. Оптовые цены на газ при этом могут стабилизироваться уже во втором квартале этого года.

 
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