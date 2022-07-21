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Песков опроверг плохое самочувствие российского президента Путина

Песков опроверг плохое самочувствие российского президента Путина
politexpert.net

Президент Российской Федерации Владимир Путин прекрасно себя чувствует. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, опровергая публикации западных СМИ о проблемах с его здоровьем.

Накануне журналисты заметили, что после визита в Иран Владимир Путин слегка покашливал. Западные таблоиды вмиг разнесли новости о том, что глава государства якобы болен. Однако эти заявления оказались вбросами и утками, уточнил Песков.

 «У меня то же самое», — также отметил он.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Москва не выступала против переговоров с Киевом. Никто не говорил о том, что вопрос переговоров закрыт, сказал дипломат.

Песков Путин Россия
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