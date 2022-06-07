Песков опроверг информацию об отказе России обсуждать с Украиной статус Херсона

Информация о том, что Москва отказывается обсуждать с Киевом статус Запорожья и Херсона, является недостоверной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
СМИ ранее со ссылкой на высокопоставленных источников в Москве распространили сообщение, что Россия в случае возобновления переговоров с Украиной откажется обсуждать принадлежность Херсонской и Запорожской областей.
«Нет, это все не так. Это неправильная информация», — сказал Песков журналистам.
На Украине продолжается российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. Херсонская область была освобождена от украинских националистов российской армией еще в марте этого года. В данный момент не территории региона созданы военно-гражданские администрации.