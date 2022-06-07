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Песков опроверг информацию об отказе России обсуждать с Украиной статус Херсона

Песков опроверг информацию об отказе России обсуждать с Украиной статус Херсона
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Информация о том, что Москва отказывается обсуждать с Киевом статус Запорожья и Херсона, является недостоверной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

СМИ ранее со ссылкой на высокопоставленных источников в Москве распространили сообщение, что Россия в случае возобновления переговоров с Украиной откажется обсуждать принадлежность Херсонской и Запорожской областей. 

«Нет, это все не так. Это неправильная информация», — сказал Песков журналистам.

На Украине продолжается российская спецоперация по демилитаризации и денацификации. Херсонская область была освобождена от украинских националистов российской армией еще в марте этого года. В данный момент не территории региона созданы военно-гражданские администрации.

запорожье Песков Украина херсон
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