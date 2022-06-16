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Песков опроверг информацию о планах Путина объявить всеобщую мобилизацию на ПМЭФ-2022

Песков опроверг информацию о планах Путина объявить всеобщую мобилизацию на ПМЭФ-2022
kremlin.ru / Администрация Президента России

Президент РФ Владимир Путин не будет объявлять о всеобщей мобилизации во время выступления на ПМЭФ-2022, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. 

Путин выступит на полях Петербургского международного экономического форума 17 июня,  сообщает ТАСС. Песков опроверг слухи о том, что там же Путин объявит о начале всеобщей мобилизации. Однако представитель Кремля подчеркнул, что выступление президента на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим. 

«Пленарное заседание, большое выступление Путина ожидаем, президент готовится к нему», — подтвердил Песков. 

Днем ранее президент России Владимир Путин и глава Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса обсудили продовольственную безопасность. Разговор прошел по инициативе южноафриканской стороны, сообщает RT.

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