Песков опроверг информацию о планах Путина объявить всеобщую мобилизацию на ПМЭФ-2022

Путин выступит на полях Петербургского международного экономического форума 17 июня, сообщает ТАСС. Песков опроверг слухи о том, что там же Путин объявит о начале всеобщей мобилизации. Однако представитель Кремля подчеркнул, что выступление президента на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу будет большим.