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Песков: операция Турции в Сирии будет способствовать стабильности

Песков: операция Турции в Сирии будет способствовать стабильности
globallookpress.Kremlin Pool

Россия не считает новую операцию Турции против курдов в Сирийской Арабской Республике безопасной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, присутствие турецких военных на приграничной территории Сирии подрывает стабильность в регионе.

«Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики», — констатировал Песков.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщал, что Москва намерена просить Анкару отказаться от спецоперации и попытаться решить вопрос мирным путем.

Песков Россия Сирия Турция
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