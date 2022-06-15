Песков: операция Турции в Сирии будет способствовать стабильности

Ранее спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщал, что Москва намерена просить Анкару отказаться от спецоперации и попытаться решить вопрос мирным путем.

«Мы не считаем, что эта специальная операция будет способствовать стабильности и безопасности Сирийской Арабской Республики», — констатировал Песков.

По словам представителя Кремля, присутствие турецких военных на приграничной территории Сирии подрывает стабильность в регионе.

Россия не считает новую операцию Турции против курдов в Сирийской Арабской Республике безопасной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.