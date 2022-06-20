Песков охарактеризовал блокаду Калининграда со стороны Литвы как «нарушение всего и вся»

Одностороннее решение Литвы заблокировать доступ к Калининграду является нарушением всего и вся. Такую позицию обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, в Москве понимают, что это связано с незаконной попыткой Евросоюза распространить действие антироссийских санкций на транзит.
«Ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен», — сказал Песков журналистам.
Ранее о блокаде Калининграда высказался председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он пообещал Литве жесткий ответ со стороны России.