Песков однозначно высказался о законе США по передаче российских активов Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о законе в США, по которому Вашингтон сможет направлять арестованные активы РФ на Украину. Он считает, что такая меря является ничем иным, как экспроприацией частной собственности.
Ранее Палата представителей США приняла закон, согласно которому арестованные в рамках санкций активы РФ могут быть направлены на нужды Киева. Такой практики планируют придерживаться, если активы были получены при поддержки российских властей или незаконным способом.
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