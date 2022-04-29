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    Песков однозначно высказался о законе США по передаче российских активов Украине

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Песков однозначно высказался о законе США по передаче российских активов Украине

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    globallookpress/Kremlin Pool

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о законе в США, по которому Вашингтон сможет направлять арестованные активы РФ на Украину. Он считает, что такая меря является ничем иным, как экспроприацией частной собственности.

    Ранее Палата представителей США приняла закон, согласно которому арестованные в рамках санкций активы РФ могут быть направлены на нужды Киева. Такой практики планируют придерживаться, если активы были получены при поддержки российских властей или незаконным способом.

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