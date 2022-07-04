Песков объяснил, почему Путин решил не поздравлять Байдена с Днем независимости США

«Нет, в этом году не будет направляться поздравительная телеграмма. Этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны США. В этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания», — пояснил представитель Кремля.