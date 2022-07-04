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Песков объяснил, почему Путин решил не поздравлять Байдена с Днем независимости США

Песков объяснил, почему Путин решил не поздравлять Байдена с Днем независимости США
Федеральное агентство новостей

Сегодня недружественное отношение США к России достигло кульминационного значения, поэтому президент РФ Владимир Путин принял решение не поздравлять американского коллегу Джо Байдена с Днем независимости США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, в этом году не будет направляться поздравительная телеграмма. Этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны США. В этих условиях вряд ли можно считать целесообразным направление такого поздравительного послания», — пояснил представитель Кремля.

Ранее, выступая на площадке ПМЭФ-2022, Владимир Путин объяснил текущую роль Вашингтона в мире. По его словам, США объявили себя «посланниками Господа» на Земле. Изъян этой концепции, считает президент, заложен в самой идее, в которой есть одна держава с кругом приближенных государств.

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