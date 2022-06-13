Песков обозначил главную цель российской спецоперации на Украине

Россия начала специальную военную операцию на Украине, так как преследовала цель по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Необходимость спасти республики Донбасса стала главной мотивацией. Это по-прежнему является основной целью всей спецоперации, передает РИА Новости.
«В целом защита республик (ДНР, ЛНР. — Прим. ред.) — это главная цель специальной военной операции», — отметил пресс-секретарь президента.
В последнее время украинские боевики участили массированные обстрелы Донецка. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин обратился за дополнительными союзническими силами к РФ, передает телеканал «360».