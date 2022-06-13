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Песков обозначил главную цель российской спецоперации на Украине

Песков обозначил главную цель российской спецоперации на Украине
politexpert.net

Россия начала специальную военную операцию на Украине, так как преследовала цель по защите Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Необходимость спасти республики Донбасса стала главной мотивацией. Это по-прежнему является  основной целью всей спецоперации, передает РИА Новости.

«В целом защита республик (ДНР, ЛНР. — Прим. ред.) — это главная цель специальной военной операции», — отметил пресс-секретарь президента.

В последнее время украинские боевики участили массированные обстрелы Донецка. В связи с этим глава ДНР Денис Пушилин обратился за дополнительными союзническими силами к РФ, передает телеканал «360».

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