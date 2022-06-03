Песков о своей дочери: у Елизаветы «на многое раскрываются глаза» после ввода санкций Евросоюзом

Пресс-секуретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что его дочь многое осознала после внесения в черный список ЕС.
По словам представителя Кремля, до ограничений она несколько лет работала во Франции над проектом по раскопкам. Песков дал комментарий ТАСС.
«И вот она работала над этим проектом. И очень интересно, что она тоже попала под санкции. У нее на многое раскрываются глаза», — добавил пресс-секретарь президента.
Ранее ЕС внес в санкционные списки взрослых детей Пескова и его супругу Татьяну Навку. Кроме того, под рестрикциями также оказалась спортсменка Алина Кабаева.