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Песков не захотел комментировать предложение США по обмену заключенными

Песков не захотел комментировать предложение США по обмену заключенными
Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Соединенные Штаты ранее выступили с предложением об обмене заключенными с Россией. ТАСС задал соответствующий вопрос пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову.

Согласно информации от телеканала CNN, Вашингтон хочет обменять российского предпринимателя Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Соответствующий план уже поддержал президент США Джо Байден, передает RT.

«Без комментариев», — заявил Песков.

Как добавил телеканал, Вашингтон выступил с данным предложением еще в июне. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен обсудить его на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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