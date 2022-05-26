Песков назвал вакханалией череду осквернений российских памятников в Европе

На Украине и в странах Европы часты случаи осквернения памятников российским военным, солдатам Красной Армии и другим деятелям. Так, «Народные Новости» ранее сообщали, что в швейцарском Андерматте памятник полководцу Александру Суворову был облит краской два раза. Еще раньше сообщалось о том, что в Харькове снесли статую князю Александру Невскому.