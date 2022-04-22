Песков назвал отстранение пловца Рылова противоречащим идеям спорта

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил решение Международной федерации плавания (FINA) об отстранении Евгения Рылова.
Дмитрий Песков считает, что решение FINA, отстранившей от участия в турнирах на девять месяцев двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, противоречит идее спорта. Соответствующее мнение пресс-секретарь президента РФ озвучил в ходе брифинга. Песков призвал Рылова и других спортсменов продолжать работать над собой, чтобы в будущем демонстрировать высокие результаты.
Пловец из РФ был дисквалифицирован за участие в концерте-митинге, приуроченном к восьмилетию присоединения Крыма к России. Решение об отстранении вступило в силу 20 апреля.
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