Песков назвал отстранение пловца Рылова противоречащим идеям спорта

Дмитрий Песков считает, что решение FINA, отстранившей от участия в турнирах на девять месяцев двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова, противоречит идее спорта. Соответствующее мнение пресс-секретарь президента РФ озвучил в ходе брифинга. Песков призвал Рылова и других спортсменов продолжать работать над собой, чтобы в будущем демонстрировать высокие результаты.