Песков назвал используемое на Украине Знамя Победы святыней

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал
использование на Украине советского Знамени Победы.
«Это святыня, причем не только в нашей стране», — констатировал
представитель Кремля.
Песков пояснил, что Знамя Победы имеет особый смысл. Оно носит
сакральное значение до сих пор во многих странах постсоветского пространства.
Российские военные во время спецоперации на Украине активно
используют Знамя Победы. На всю Россию и мир прославилась пожилая украинка,
которая отказалась принимать еду киевских националистов, которые топтали
советский флаг. А накануне стало известно, что изображение бабушки со Знаменем
Победы появилось на шевронах российских бойцов в Мариуполе.
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