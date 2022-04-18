Песков назвал используемое на Украине Знамя Победы святыней

Российские военные во время спецоперации на Украине активно

используют Знамя Победы. На всю Россию и мир прославилась пожилая украинка,

которая отказалась принимать еду киевских националистов, которые топтали

советский флаг. А накануне стало известно, что изображение бабушки со Знаменем

Победы появилось на шевронах российских бойцов в Мариуполе.