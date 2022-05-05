Песков назвал чушью слухи об объявлении всеобщей мобилизации 9 Мая

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью и неправдой сообщения о том, что 9 Мая в России может быть объявлена мобилизация, пишет РИА Новости.
«Это неправда, это чушь», — отметил Песков.
Ранее издание CNN сообщало, что президент России Владимир Путин может объявить о всеобщей мобилизации населения 9 мая. Мобилизации по сведениям Запада, могут быть подвержены, как резервные силы, так и призывники.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.