Песков: назначение Поклонской советником генпрокурора соответствует ее пожеланиям

Указ об освобождении политика с должности заместителя руководителя Россотрудничества президент РФ Владимир Путин подписал 13 июня. На посту Поклонская пробыла всего несколько месяцев.

По словам заместителя руководителя администрации президента РФ, предложение Поклонской вернуться к прокурорской деятельности соответствовало ее пожеланиям.