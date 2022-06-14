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Песков: назначение Поклонской советником генпрокурора соответствует ее пожеланиям

Песков: назначение Поклонской советником генпрокурора соответствует ее пожеланиям
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская назначена на пост советника Генерального прокурора России Игоря Краснова. Новую должность политика прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. 

По словам заместителя руководителя администрации президента РФ, предложение Поклонской вернуться к прокурорской деятельности соответствовало ее пожеланиям.

Указ об освобождении политика с должности заместителя руководителя Россотрудничества президент РФ Владимир Путин подписал 13 июня. На посту Поклонская пробыла всего несколько месяцев.

генпрокурор Песков Поклонская
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