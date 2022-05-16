Песков напомнил, что поручение Путина по эвакуации гражданских с «Азовстали» было выполнено

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Гражданские могли покинуть территорию «Азовстали» в любом направлении. Данное поручение президента РФ Владимира Путина было выполнено, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее, 11 мая, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что все гражданские покинули территорию металлургического комбината в Мариуполе.
«По нашей информации, подтверждается, что гражданских там не осталось. Соответственно, руки у наших подразделений развязаны», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.