Песков: наемники США на Украине могут не рассчитывать на защиту Женевской конвенцией

Женевская конвенция не распространяется на американских наемников, которые попали в плен к российской армии на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Эти люди несут ответственность за преступления, хоть и не являются военнослужащими украинской армии. Об этом Песков заявил в интервью телеканалу MSNBC.
«Они солдаты удачи и участвовали в незаконной деятельности на территории Украины. Они участвовали в обстрелах наших военных. Они угрожали их жизням и должны понести ответственность… за те преступления, которые совершили», — объяснил Песков.
Ранее Госдеп сообщил о начале проверки информации о двух американских гражданах, которые попали в плен на Украине. В страну они поехали для участия в боевых действиях на стороне Киева.