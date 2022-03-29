Песков: Москва просчитывает план действий в случае разрыва газовых контрактов

kremlin.ru / Администрация президента России Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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kremlin.ru / Администрация президента России

Власти России изучают различные варианты действий, если партнеры
из Евросоюза откажутся от покупки голубого топлива за рубли, заявил
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Различные газовые компании должны
понимать изменившуюся конъюнктуру на рынке, приводит его слова URA.RU.

«Де-факто практически
ничего не меняется, но, тем не менее, это поручение президента, и до 31 марта
все опции этого процесса просчитываются», — отметил Песков.

Страны, входящие в «Большую семерку» (Великобритания,
Германия, Канада, Италия, США, Франция и Япония), ранее объявили,
что не согласны переходить на расчеты в рублях. По их мнению, это решение
Москвы якобы нарушает условия действующих контрактов.

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