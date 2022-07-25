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Песков: Москва не использует поставки газа для политического шантажа

Песков: Москва не использует поставки газа для политического шантажа
globallookpress/Kremlin Pool

Кремль категорически отвергает обвинения в использовании проблематики поставок газа для политического шантажа. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал, что Россия как надежный поставщик является неотъемлемым фактором энергобезопасности европейских стран.

«Президент [Владимир Путин. — Прим. ред.] в Тегеране четко сказал, что “Газпром” выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства. А любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввел Европейский союз. Именно они не позволяют осуществлять ремонт оборудования», — отметил Песков.

Холдинг «Газпром» ранее сокращал поставки топлива в ЕС из-за задержки возврата необходимой для «Северного потока» турбины из Канады.

Песков политический шантаж российский газ
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