Песков: Москва не использует поставки газа для политического шантажа

Кремль категорически отвергает обвинения в использовании проблематики поставок газа для политического шантажа. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что Россия как надежный поставщик является неотъемлемым фактором энергобезопасности европейских стран.
«Президент [Владимир Путин. — Прим. ред.] в Тегеране четко сказал, что “Газпром” выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства. А любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввел Европейский союз. Именно они не позволяют осуществлять ремонт оборудования», — отметил Песков.
Холдинг «Газпром» ранее сокращал поставки топлива в ЕС из-за задержки возврата необходимой для «Северного потока» турбины из Канады.