Песков: Москва не использует поставки газа для политического шантажа

«Президент [Владимир Путин. — Прим. ред.] в Тегеране четко сказал, что “Газпром” выполнял, выполняет и будет выполнять все свои обязательства. А любые технологические сложности, которые связаны с этим, они проистекают от тех ограничений, которые ввел Европейский союз. Именно они не позволяют осуществлять ремонт оборудования», — отметил Песков.