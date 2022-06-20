Песков: кризис поставок газа по «Северному потоку» создан европейцами рукотворно

Срыв доставки турбин газопровода «Северный поток» из Канады, где они находились на ремонте, вылился в рукотворный кризис, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Прокачка по магистрали «Северный поток», являющейся основным маршрутом транспортировки российского газа в Евросоюз, упала на прошлой неделе до 40%. Причиной стали ограничения на компрессорной станции «Портовая». Проблема возникла из-за задержки в работе немецкой компании Siemens, занимающейся ремонтом трубопровода.
При этом Москва делает все для того, чтобы выполнить свои обязательства перед европейскими потребителями. Песков подчеркнул, что Россия остается «максимально надежным» поставщиком, а кризис с прокачкой по магистрали был спровоцирован санкциями Евросоюза.
Между тем Европа начала расходовать зимний запас газа на фоне сокращения поставок из России. Запасы природного газа в подземных хранилищах Европы уменьшились впервые с середины апреля, пишет «ФедералПресс».