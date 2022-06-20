Песков: кризис поставок газа по «Северному потоку» создан европейцами рукотворно

При этом Москва делает все для того, чтобы выполнить свои обязательства перед европейскими потребителями. Песков подчеркнул, что Россия остается «максимально надежным» поставщиком, а кризис с прокачкой по магистрали был спровоцирован санкциями Евросоюза.