Песков: Кремль не видит темы для переговоров по эвакуации с «Азовстали»

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Кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг «Азовстали». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин вполне ясно заявил, что гражданские лица могут спокойно выйти с территории завода. Военные должны сложить оружие, тогда им сохранят жизнь.
«Что может быть темой для переговоров в этом случае?», — заключил Песков.
Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали». Соответствующее заявление Зеленский сделал по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом информирует URA.RU.
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