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    Песков: Кремль не видит темы для переговоров по эвакуации с «Азовстали»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Песков: Кремль не видит темы для переговоров по эвакуации с «Азовстали»

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    Dwilkens / CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org

    Кремль не видит темы для переговоров по ситуации вокруг «Азовстали». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что президент РФ Владимир Путин вполне ясно заявил, что гражданские лица могут спокойно выйти с территории завода. Военные должны сложить оружие, тогда им сохранят жизнь. 

    «Что может быть темой для переговоров в этом случае?», — заключил Песков.

    Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали». Соответствующее заявление Зеленский сделал по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом информирует URA.RU.

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