Песков: Кремль не видит темы для переговоров по эвакуации с «Азовстали»

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев готов к неотложным переговорам для эвакуации людей из «Азовстали». Соответствующее заявление Зеленский сделал по итогам переговоров с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Об этом информирует URA.RU.