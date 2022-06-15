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Песков: Кремль не получал от Лондона запросов относительно приговоренных в ДНР британских наемников

Песков: Кремль не получал от Лондона запросов относительно приговоренных в ДНР британских наемников
politexpert.net

Российская сторона не получала от Соединенного Королевства каких-либо запросов относительно британских наемников, приговоренных к смертной казни в Донецкой Народной Республике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля заверил, что Москва готова выслушать обращение Лондона, если таковое поступит.

«Конечно, все будет зависеть от обращения из Лондона», — сказал Песков.

Он также подчеркнул, что все запросы следует направлять тому государству, где был вынесен приговор.

Британия ДНР Песков Россия
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