Песков: Кремль и Белый дом не поддерживают связь

Администрация Соединенных Штатов и Кремль в настоящий момент не поддерживают каких-либо контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сотрудничество двух государств свелось к минимуму после начала российской спецоперации на Украине, добавил ранее посол по особым поручениям МИД Григорий Машков. Соответственно, о достижении компромиссов пока что говорить нельзя. Об этом передает РИА Новости.
«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», — отметил Песков.
Ранее пресс-секретарь российского лидера сообщил о проведении прямой линии с президентом Владимиром Путиным. По его словам, она состоится после завершения ПМЭФ.