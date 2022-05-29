Песков исключил участие Зеленского в переговорах Путина и Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский не примет участие в телефонных переговорах, которые запланированы между российским лидером Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России в беседе с корреспондентом «Интерфакса» уточнил, что разговор лидеров двух стран состоится в двустороннем формате 30 мая.
Ранее стало известно, что инициатором переговоров с Путиным и Зеленским выступил президент Турции Эрдоган. Об этом информировало агентство Anadolu.