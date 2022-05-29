Песков исключил участие Зеленского в переговорах Путина и Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский не примет участие в телефонных переговорах, которые запланированы между российским лидером Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.