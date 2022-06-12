Песков: действия послов США в отношении России напоминают поведение «заядлых рэкетиров»

«Во всех странах работают американские послы, которые, как такие, знаете, заядлые рэкетиры, которых мы хорошо помним по нашей истории начала 1990-х годов, вот американские послы, как эти заядлые рэкетиры, ходят по этим компаниям и угрожают им смертным судом, если кто-то будет проявлять интерес к российской экономике», – отметил Песков.