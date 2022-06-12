Песков: действия послов США в отношении России напоминают поведение «заядлых рэкетиров»

Послы США ведут себя в отношении России как «заядлые рэкетиры». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что последствия их действий «восполнимы и восстановимы».
«Во всех странах работают американские послы, которые, как такие, знаете, заядлые рэкетиры, которых мы хорошо помним по нашей истории начала 1990-х годов, вот американские послы, как эти заядлые рэкетиры, ходят по этим компаниям и угрожают им смертным судом, если кто-то будет проявлять интерес к российской экономике», – отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что среди участников ПМЭФ-2022 будет меньше западных представителей, чем на мероприятиях прошлых лет. При этом Песков исключил «переориентацию на Восток» для России.