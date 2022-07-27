Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана пятого августа

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Путина анонсировал переговоры главы государства и Эрдогана пятого августа. Стороны обсудят ситуацию вокруг Украины и зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле.
Уточняется, что визит Эрдогана в Россию продлится всего один день. Ранее президенты России и Турции виделись в Тегеране. Путин совершил рабочую поездку в Иран. Он переговорил с руководством республики и турецким лидером Эрдоганом.