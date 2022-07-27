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Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана пятого августа

Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана пятого августа
globallookpress.com/Xinhua

Президент России Владимир Путин встретится с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина анонсировал переговоры главы государства и Эрдогана пятого августа. Стороны обсудят ситуацию вокруг Украины и зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле.

Уточняется, что визит Эрдогана в Россию продлится всего один день. Ранее президенты России и Турции виделись в Тегеране. Путин совершил рабочую поездку в Иран. Он переговорил с руководством республики и турецким лидером Эрдоганом.

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